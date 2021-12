Pochi giorni dopo la votazione sulla legge COVID-19 e in attesa della decisione del Governo riguardo alle nuove restrizioni per far fronte alla pandemia, la Camera del popolo torna a dibattere sulle misure anti-SARS-CoV-2. Fra i punti salienti che verranno toccati oggi nell’ambito del dibattito su una nuova modifica della stessa legge votata domenica, figurano la presa a carico dei test COVID e la limitazione dell’uso del certificato sanitario.

Sulla reintroduzione della gratuità dei test per tutti c’è parecchio sostegno in Parlamento. La richiesta viene da due Commissioni della Camera bassa. UDC, Verdi, Centro e PS sono favorevoli. «Non vogliamo che chi non è vaccinato, qualsiasi sia il suo motivo per non esserlo, sia tagliato fuori dalla società. Testare è in questo senso la soluzione migliore....