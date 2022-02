Berna, un altro dibattito sul Consiglio di sicurezza

«Un seggio nel Consiglio di sicurezza rappresenta per la Svizzera un’opportunità per continuare a rafforzare la sua influenza e la sua credibilità nella politica di pace. Un ritiro della candidatura comporterebbe una perdita di credibilità». Secondo il Consiglio federale, l’adesione è nell’interesse della Svizzera e non pregiudica la neutralità. Per questo il Governo risponde picche alla richiesta di Marco Chiesa (UDC) di rinunciare a candidare la Confederazione a uno dei dieci seggi non permanenti dell’organo dell’ONU. La decisione sarà presa a New York in giugno. In caso di voto affermativo, la Svizzera siederebbe nel Consiglio di sicurezza durante il biennio 2023-2024. Le possibilità sono buone dato che, finora, oltre alla Confederazione, solo Malta si è annunciata per i due posti vacanti...