Secondo il Tages-Anzeiger (versione online), invece, l’ordinanza su cui sta lavorando il Consiglio federale e che dovrebbe essere approvata domani vuole creare le basi legali per i divieti d'ingresso e controlli più severi ai valichi. Non si tratterebbe quindi di un divieto d’entrata assoluto. Potranno venire in Svizzera solo gli italiani in possesso di un permesso di lavoro per frontalieri. A chi non lo possiede e vuole entrare in Svizzera per altri scopi, le guardie di confine potranno negare il transito (oggi le guardie di confine possono solo raccomandare di fare dietrofront).