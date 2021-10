La città di Berna ha presentato una richiesta alla polizia cantonale affinché i costi sostenuti durante le ripetute manifestazioni non autorizzate contro le misure anti Covid possano essere trasferiti ad alcuni partecipanti. Secondo il municipio, le condizioni per agire in tal senso soddisfatte.

Lo ha indicato ieri il responsabile della sicurezza di Berna Reto Nause alla radio svizzerotedesca SRF. Non appena la città disporrà di tutti i dati necessari, deciderà sul trasferimento dei costi. Il danno economico causato alla città ogni giovedì, così come lo sforzo della polizia, è enorme, ha precisato Nause. Le manifestazioni - tranne una - non erano autorizzate e sono degenerate in atti violenti. Ciò significa che ci sono le condizioni per poter trasferire i costi.