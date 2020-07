Il consigliere federale Alain Berset, invitato dal presidente francese Emmanuel Macron alla cerimonia ufficiale della Festa nazionale a Parigi, ha lanciato oggi un appello ad andare oltre le frontiere per rafforzare la lotta contro il coronavirus.

Macron ha ringraziato la Svizzera per aver accolto in primavera 52 malati di Covid-19 francesi, distribuiti in ospedali di 15 diversi cantoni. Allora il virus era fortemente diffuso nella vicina Alsazia.