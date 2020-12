«In estate pensavamo di poter riaprire i grandi eventi in autunno: un grosso errore», ha ammesso oggi Berset al programma «Sternstunde Philosophie». Comunque - ha aggiunto - la cosa peggiore nella gestione di una crisi è rimanere bloccati e non fare nulla; ed è chiaro che quando si compie un errore bisogna correggerlo quanto prima.

Dover chiudere le scuole per quasi due mesi è stata probabilmente la decisione più difficile, ma la salute delle persone ha la massima priorità, ha sottolineato il consigliere federale friburghese, che ha anche detto di essere rimasto impressionato dalla solidarietà dimostrata in primavera.

Comunque Berset pensa che «questo virus non scomparirà rapidamente»: rimarrà nonostante vaccinazioni e farmaci migliori. La via svizzera per affrontare l’epidemia ha il suo prezzo, ha aggiunto il ministro socialista. «Richiede responsabilità personale, buon senso e lungimiranza da parte di tutti. Se ciò non funziona, dobbiamo rafforzare le misure. E questo è quello che abbiamo fatto», ha affermato.