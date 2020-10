Con l’arrivo dell’autunno, il Covid-19 «continuerà a complicarci la vita»: il consigliere federale Alain Berset, in un breve video su Twitter, ha ricordato alla popolazione le misure da rispettare per far fronte al coronavirus.

Il «ministro della sanità» ha invitato la popolazione a seguire le regole più semplici: lavarsi le mani, mantenere le distanze, seguire le indicazioni delle autorità e mettersi in quarantena in caso di necessità. «È il miglior modo per proteggerci in questa fase un po’ delicata», ha detto Berset nel video pubblicato dal Dipartimento federale dell’interno.