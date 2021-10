Tutti i Governi devono poter disporre di dati sufficientemente disaggregati, in modo da rendere visibili i gruppi di popolazione vulnerabili, ha ricordato l’UST, evidenziando come i sistemi statistici nazionali siano una base importante per rafforzare le responsabilità tra lo Stato e i suoi cittadini.

Il forum, che si svolge con cadenza biennale, offre uno spazio di discussione tra i produttori e gli utenti di dati, come pure i rappresentanti delle imprese, della scienza, dei media, oltre che delle amministrazioni e di altri settori. Sono previste sette sessioni plenarie e oltre 60 parallele. Uno degli obiettivi della Svizzera come nazione ospitante è inoltre quello di portare al tavolo i Paesi in via di sviluppo.