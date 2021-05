«I valori del multilateralismo, della solidarietà e della cooperazione internazionale sono decisivi per combattere efficacemente la pandemia di COVID-19. Non si può rinunciare a un approccio universale e coordinato per la protezione della salute, poiché non esiste un Paese che sia in grado di gestire da solo una simile crisi». Con queste parole il consigliere federale Alain Berset ha aperto la 74. Assemblea mondiale della sanità (AMS), ringraziando inoltre l’OMS per il suo continuo impegno. Al contempo, ha esortato a rafforzare il ruolo guida dell’organizzazione nella preparazione e nella lotta alle emergenze sanitarie, come la pandemia, e ha assicurato all’OMS che la Svizzera s’impegnerà, anche dopo la crisi, ad attuare le raccomandazioni internazionali.