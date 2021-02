Il Dipartimento federale degli Interni guidato da Alain Berset non avrebbe reso pubblico né condiviso con il resto del Consiglio federale un documento dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP) dello scorso agosto in cui si raccomandava un nuovo giro di vite per evitare una seconda ondata di coronavirus. A rivelarlo sono i portali germanofoni del gruppo Tamedia nonché le testate francofone La Tribune de Genève e 24 Heures.

Un documento di 12 pagine forse mai arrivato al Governo

Dopo la revoca del primo lockdown avvenuta a metà giugno, il Consiglio federale aveva incaricato l’UFSP di prepararsi in vista di un’eventuale seconda ondata. In base ai documenti citati dalla stampa nazionale, i tecnici dell’UFSP avrebbero infatti consegnato il 6 agosto 2020 al consigliere federale Alain Berset un rapporto di 12 pagine in cui insistono fortemente sulla necessità di introdurre nuove misure, come l’obbligo di indossare la mascherina, la limitazione della mobilità, la reintroduzione del lavoro da casa o la chiusura dei ristoranti. Accorgimenti che gli esperti avrebbero ribadito in un incontro con il ministro friburghese avvenuto il 10 agosto.

«C’è un chiaro segnale di un’inversione di tendenza»

«Dopo che il numero di casi di COVID-19 è rimasto a un livello basso per lungo tempo, è stata osservata un’inversione di tendenza con un numero di contagi in continuo aumento da metà giugno», un valore decuplicato in due mesi, cita il TagesAnzeiger riprendendo il rapporto in questione. Anche il tasso di positività è aumentato costantemente, «un chiaro segnale di un’inversione di tendenza pandemica», si legge ancora nel documento che metteva in guardia su come fosse solo questione di tempo prima che questo sviluppo negativo si riflettesse anche sul numero di nuovi decessi.

«L’allentamento estivo è stato troppo ottimistico»

Quanto sostengono i giornali nazionali, in possesso del rapporto in questione (vedi sotto in tedesco l’estratto proposto dal TagesAnzeiger), è che la nota dei tecnici dell’UFSP non sarebbe mai arrivata al Consiglio federale. Alla fine di dicembre, intanto, in una lunga intervista rilasciata alla tv svizzero tedesca SRF, nell’identificare il più grande errore fatto nella lotta alla pandemia nel nostro Paese, Berset ha risposto che l’atteggiamento tenuto nel corso dell’estate è stato troppo ottimista. «Consentire di nuovo i grandi eventi non è stata certamente una buona idea», aveva detto. Il 12 agosto il Consiglio federale aveva infatti deciso di autorizzare nuovamente le manifestazioni con più di 1.000 persone a partire da ottobre. Per giustificare la decisione, aveva però anche precisato: «Abbiamo sempre preso decisioni sulla base delle informazioni che avevamo al momento. Ciò che è vero un giorno può essere sbagliato il prossimo. Questa è la caratteristica di una crisi».

Estratto dal documento (in possesso del TA) di inizio agosto 2020 presentato dagli esperti dell’UFSP, il ministro della Salute Alain Berset.

