Attenzione al crescente divario fra poveri e ricchi, che con la pandemia rischia di aumentare ulteriormente: la messa in guardia è arrivata oggi dal consigliere federale Alain Berset, che è intervenuto all’assemblea dei delegati del PS, svoltasi in modo virtuale. «Molti dei problemi che erano già vasti prima di questa crisi sono ancora più grandi ora», ha affermato il politico socialista. «In materia di lotta alla povertà sono prevedibili nei prossimi anni enormi passi indietro in tutto il mondo». Gli anni a venire «saranno difficili e ancora più difficili per le persone vulnerabili, anche nel nostro Paese». Berset ha auspicato più uguaglianza e giustizia e ha aggiunto che tutti hanno bisogno di solidarietà quando si trovano in una situazione di bisogno, anche le aziende: ecco quindi che a suo avviso va approvata la legge COVID-19 in votazione il 13 giugno.

Sì alla legge COVID-19, all’iniziativa 99% volta a tassare maggiormente il capitale e al principio costituzionale del matrimonio civile per tutti, no alla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Sono queste le indicazioni di voto decise oggi dall’assemblea dei delegati (virtuale) del PS su alcuni temi in votazione nei prossimi mesi. Per quanto riguarda altri tre temi su cui il popolo deciderà il 13 giugno il partito si era già espresso in febbraio, optando per il sostegno all’iniziativa sull’acqua potabile, all’iniziativa contro i pesticidi sintetici e alla legge sul CO2.