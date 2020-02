Da oggi, per accorciare notevolmente i tempi dei risultati sul coronavirus, è possibile effettuare le analisi in dieci laboratori sul territorio elvetico, di cui uno in Ticino. Lo ha indicato oggi a Berna il «ministro della sanità» Alain Berset, precisando che ora si potranno fare mille test al giorno. Finora i campioni analizzati sono in totale poco più di 300 e fino a ieri erano trattati unicamente dal Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra.

Il primo caso di coronavirus rilevato ieri in Ticino, «non è una sorpresa in sé, lo abbiamo sempre detto: alcuni casi possono esserci e ci saranno in Svizzera, ciò non cambia il dispositivo che abbiamo messo in atto nella Confederazione. Ma dobbiamo essere pronti a reagire rapidamente e in maniera adeguata. La situazione può evolvere ogni giorno e dovremo prendere le misure che riterremo più efficaci», ha detto Berset.