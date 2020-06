Alain Berset ha lanciato un appello al rispetto delle misure sanitarie per contenere il diffondersi del coronavirus.

Cautamente fiducioso per il momento, il «ministro della sanità» ha sottolineato sulle onde della radio svizzerotededsca SRF che la situazione rischia di diventare di nuovo più difficile nel corso dell’anno.

Anche con sintomi lievi, le persone dovrebbero essere sottoposte a test, ha ricordato, aggiungendo che mettersi in quarantena in caso di esito positivo è una questione di responsabilità individuale e nei confronti della società.

Certamente ci sono momenti in cui è possibile respirare e vivere più rilassati, ma questo non significa che non si debbano più seguire le raccomandazioni delle autorità, ha aggiunto.