I Cantoni hanno la voglia e la necessità di tornare alla normalità e per arrivare a questo serve un’azione coordinata, ha sottolineato Berset, aggiungendo che è necessario testare ancora di più e fare sforzi ancora maggiori con il contact tracing.

La situazione in Svizzera riguardo al Covid-19 è considerabile sotto controllo, ma resta fragile, ha continuato. «Le autorità fanno quello che possono, ma non è possibile influenzare proprio tutto», ha detto, riferendosi proprio ai ritardi registratisi nella consegna dei vaccini.

I Cantoni dal canto loro comprendono il desiderio della popolazione di togliere le misure, ma si tratta di agire in maniera sostenibile e conseguente, ha detto Lukas Engelberger, presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità. Bisogna avanzare passo per passo, poiché l’ultima cosa che vogliamo - ha evidenziato il consigliere di Stato di Basilea Campagna - è ripartire da zero fra qualche settimana.