Nonostante il forte aumento dei contagi il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per ora ad ulteriori misure a livello nazionale per contenere l’epidemia di coronavirus. Lo ha scritto su Twitter il ministro della sanità Alain Berset, aggiungendo però che un nuovo pacchetto di restrizioni è già pronto.

Questi afferma di essersi consultato con il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) Lukas Engelberger. Il numero delle nuove infezioni con la variante Omicron cresce fortemente, ammette Berset. Di conseguenza salirà anche quello delle ospedalizzazioni. Per il momento non è però ancora certo quante persone necessiteranno di cure intensive.

«Abbiamo adottato misure molto dure prima di Natale e queste cominciano ad avere effetto. Oggi non c’è motivo di introdurre misure estremamente brutali come le chiusure mentre la situazione negli ospedali non lo giustifica», ha aggiunto il consigliere federale. «Alla fine si tratta di una decisione politica.»

Berset ha ribadito che è fuori discussione tornare alla «situazione straordinaria» che gli permette di emanare misure a livello nazionale. Secondo la legge questo statuto è possibile soltanto in caso di pericolo imminente e prevedibile, e ciò non è il caso attualmente.

Durante la trasmissione il ministro della sanità ha ricordato che l’85% delle persone nelle cure intensive non sono vaccinate. Alla domanda se le quarantene ordinate in massa a causa di Omicron potrebbero condurre alla paralisi di certi servizi, Berset ha spiegato che la discussione è in corso, soprattutto per quanto riguarda la durata della quarantena e dell’isolamento.