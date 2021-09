«In questo momento si vive un paradosso». Parole e musica di Alain Berset, intervenuto a Roma in occasione del G20 della Salute. «Ci sono Paesi nei quali i vaccini non ci sono, noi li abbiamo ma una parte della popolazione non vuole vaccinarsi» ha proseguito il consigliere federale.

E ancora: «È un paradosso vero. In Svizzera il 95% dei pazienti in terapia intensiva non è vaccinato. E questo nonostante sia risaputo che, una volta in terapia intensiva, il rischio di morire è alto. Non se ne esce facilmente. Le terapie intensive si riempiono di persone non vaccinate, perciò è l’ora di fare un passo avanti».

Berset non usa giri di parole. «In Svizzera abbiamo una situazione assai preoccupante. Abbiamo molti ricoverati in ospedale. Come dicevo, il 95% di chi è in terapia intensiva non è vaccinato. Se non si arriva a vaccinare tutti e a evitare il sovraffollamento degli ospedali, il rischio è grande. Ne abbiamo discusso in Consiglio federale. L’obiettivo, appunto, è di evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere: se ciò si verificasse, significherebbe che non ci sarebbe spazio per ricoverare chiunque abbia un problema cardiaco o ancora un incidente in moto o in macchina. E non possiamo permettere che nel nostro Paese non possa essere ricoverata una persona che lamenta un problema di salute».

A Berset viene chiesto se sia possibile o meno aumentare i posti letto in terapia intensiva. «Gli spazi, i letti, i respiratori possiamo organizzarli» chiosa il ministro della salute. «Ma il problema vero è il personale che, dopo diciotto mesi in prima linea, manca. Nelle terapie intensive serve una preparazione molto accurata e noi ci troviamo con una parte del personale che ha lasciato la professione, perché scontento o perché sfinito. In terapia intensiva il paziente deve essere seguito 24 ore su 24, ci vogliono molte persone per ogni letto e se il personale non c’è la situazione diventa molto complicata».

©CdT.ch - Riproduzione riservata