Berset insiste: «Situazione grave, dobbiamo ridurre i contagi»

Il consigliere federale Alain Berset, oggi in visita a Neuchâtel, ha nuovamente insistito sulla gravità della situazione legata al diffondersi del coronavirus e sulla pressione che subisce il sistema sanitario.

Il personale «non è sicuro di poter resistere» a un nuovo focolaio di casi di coronavirus, ha osservato il consigliere di Stato neocastellano Laurent Kurth. «La preoccupazione principale oggi è il personale infermieristico e non la mancanza di attrezzature come a marzo», gli ha fatto eco Berset. «La capacità ospedaliera, soprattutto per i reparti di terapia intensiva, è un problema noto», ha ribadito il consigliere federale.