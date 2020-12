A tre settimane dal Natale, la situazione sul fronte del coronavirus in Svizzera rimane «molto preoccupante», secondo il consigliere federale Alain Berset. Le infezioni, che erano diminuite nel mese di novembre, sono ora stagnanti o addirittura in aumento nella Svizzera tedesca.

Dopo un’evoluzione che per diverse settimane era considerata «buona» - con il numero il numero di nuove infezioni che si dimezzava ogni due settimane - ci si sta ora fermando ad un livello elevato di 4’000-5’000 casi al giorno, ha sottolineato il consigliere federale in un incontro con la stampa organizzato a Muttenz (BL).

L’obiettivo era di scendere a 1000 infezioni quotidiane entro Natale. «Si continuiamo così non ce la faremo», ha deplorato il «ministro della sanità». Il capo del Dipartimento federale dell’interno ha invitato i Cantoni a non aspettare troppo prima di reagire agli sviluppi. Come esempi positivi, ha messo in evidenza i cantoni della Svizzera romanda, i primi ad aver reagito con misure severe, di cui ora stanno raccogliendo i frutti.