Nel suo discorso reso pubblico oggi per la Festa nazionale del Primo agosto, il consigliere federale Alain Berset ha sottolineato che la Svizzera ha dato buona prova di sé nell’affrontare la crisi da coronavirus e si è detto fiducioso che lo farà anche in futuro. Nonostante gli accesi dibattiti e molte sofferenze, la società è infatti uscita rinsaldata da questa crisi; è la solidarietà che rende forte la Svizzera, ha notato.

La tanto evocata solidarietà è stata messa alla prova negli ultimi 18 mesi. Si sono dovute vivere esperienze difficili e si è imparato ad affrontare l’incertezza, ha osservato il ministro della Sanità. E per i futuro Berset punta sulla responsabilità personale e la coesione sociale, perché non considera la coercizione un’opzione per la lotta al virus.

La pandemia ha richiesto flessibilità, modestia e fiducia in se stessi, «tutte cose di cui avremo bisogno anche in futuro», ha aggiunto. La crisi non è infatti ancora finita e tuttora «dobbiamo affrontare le sfide con ottimismo e coraggio».

All’inizio della pandemia, si sono dovute prendere misure drastiche per attutire lo shock, ha ricordato. Anche allora il Consiglio federale ha sempre fatto affidamento sulla responsabilità personale della gente, e quindi sul civismo «che ha reso forte il nostro Paese».

Ma la responsabilità individuale può coglierla solo chi dispone di alternative. Il fatto di avere possibilità di scelta è fondamentale: Ad esempio, «Si vuole usufruire dell’aiuto all’economia? Si vuole essere vaccinato o sottoporsi a test regolarmente?».

Ciò vale anche per il certificato COVID: «Ognuno deve poter decidere da solo se vuole usarlo o no. Solo con la responsabilità personale e l’opportunità di scelta si può creare una vera coesione sociale. La coercizione non è un’opzione», ha affermato il ministro. E l’accesso ai servizi pubblici deve essere garantito a tutti, ha aggiunto Berset.

Poi il consigliere federale friburghese ha ricordato quanto fatto dalle generazioni precedenti, che in circostanze simili, non si sono «aggrappate al passato come una boa di salvezza in acque agitate». Hanno «riposizionato il nostro Paese affinché fosse uno dei vincenti del domani» e hanno dato il meglio di sé stesse per garantire il successo della Svizzera, soprattutto in tempi difficili.

Simonetta Sommaruga: «In Svizzera molte cose funzionano bene, anche in tempi difficili»

©KEYSTONE/Peter Klaunzer

La consigliera federale Simonetta Sommaruga, in un video pubblicato in occasione della Festa nazionale che si celebrerà domani, ha sottolineato l’importanza del servizio universale, fondamentale per la coesione del Paese.

«Questa è la Svizzera, un Paese in cui possiamo darci manforte, in cui molte cose funzionano bene, anche in tempi difficili», ha detto la ministra dell’ambiente nel video diffuso oggi.

Un servizio pubblico di base affidabile è importante soprattutto nei momenti di crisi, come quello legato al coronavirus o nei recenti casi di piene: «Le ultime settimane hanno mostrato quanto sia importante. Nel corso delle alluvioni ci siamo potuti affidare ai pompieri e ad altre unità di intervento», mentre durante la pandemia è emersa fra le altre cose l’importanza del servizio postale o dei trasporti.

Per tutto questa efficienza del sistema dobbiamo ringraziare le generazioni passate, che hanno fatto grandi investimenti «compiendo qualcosa di grandioso», ha continuato Sommaruga. Su questo spirito pionieristico dobbiamo continuare a costruire.

Insieme possiamo fare molto, come dimostrano ad esempio i grandi progetti ferroviari. Una politica lungimirante e un’economia innovativa danno poi il loro contributo. Continuiamo così, con coraggio, per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha concluso la consigliera federale, che parteciperà alle celebrazioni del Primo agosto sullo storico praticello del Grütli.

©CdT.ch - Riproduzione riservata