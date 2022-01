In un’intervista registrata ieri sera, ma trasmessa oggi dalla «Samstagsrudschau» della radio svizzero tedesca SRF, Berset ha precisato che l’annuncio fatto ieri ad Aarau non significa la fine della pandemia, ma piuttosto «la fine della fase acuta, in cui il Consiglio federale è dovuto intervenire così tanto». «Credo che ora abbiamo una prospettiva che da molto tempo non era così buona», ha aggiunto il consigliere federale.

Per i bambini, che non sono tra le persone ad alto rischio, hanno avuto un ruolo anche altre considerazioni: «Non si è trattato solo del rischio di essere infettati, ma anche del peso psicologico sui bambini». La più grande sofferenza viene raggiunta chiudendo le scuole, che in Svizzera sono rimaste chiuse per meno tempo che in altri paesi, ha aggiunto Berset.