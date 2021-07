Il ministro della sanità Alain Berset non è preoccupato dall’aumento di casi di coronavirus in Svizzera. Gli obiettivi di vaccinazione formulati a inizio anno sono già stati superati, anche se con la variante Delta bisognerà fare sforzi maggiori.

L’aumento dei casi non è certamente positivo, ma non è nemmeno una sorpresa, ha detto il consigliere federale alla trasmissione «Echo der Zeit» della radio SRF. La situazione è però molto diversa da quella dell’estate del 2020, perché ora quasi due terzi degli adulti sono stati vaccinati almeno una volta.

Fra i pazienti a rischio, la quota di vaccinati è dell’80%, ha sottolineato ancora Berset. I ricoveri in ospedale sono pochi e la nuova ondata riguarda soprattutto i non vaccinati, in particolare i più giovani, che non dovrebbero subire conseguenze importanti.