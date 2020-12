Berset, dal canto suo, ricorda che se la pandemia non mostrerà un rallentamento, il Consiglio federale venerdì potrebbe annunciare nuove misure di limitazione. Tuttavia secondo lui «ripristinare nuovamente la situazione straordinaria non servirebbe a nulla. Abbiamo tutti gli strumenti per agire nel quadro attuale e bisogna farlo con la collaborazione dei Cantoni. Non siamo in una situazione in cui abbiamo perso il controllo, ma in una situazione seria che richiede particolare attenzione nei prossimi giorni».