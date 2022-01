Berset su Twitter: «La situazione è tesa, il pacchetto di misure è pronto»

Il ministro della Sanità Alain Berset torna a parlare di pandemia su Twitter, descrivendo la situazione svizzera come «tesa» a causa di Omicron. E sottolinea quanto già detto prima di Capodanno: un pacchetto di misure più restrittive è già pronto, in modo da consentire al Consiglio federale, qualora diventasse necessario, di decidere in tempi brevi. Un pacchetto che include anche la possibilità di chiusure.

Il consigliere federale ha sentito telefonicamente Lukas Engelberger, presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), che l’ha informato sulla situazione negli ospedali. «C’è ancora capacità - ha scritto nel tweet -, ma le strutture devono prepararsi ad accogliere casi più gravi».

Quindi, qualche parola rivolta ai settori produttivi e all’economia, che deve organizzarsi per gestire le innumerevoli assenze di personale ed evitare in tutti i modi i contagi tra i dipendenti. Infine, l’appello alla popolazione: «Vaccinatevi! Due dosi e il booster proteggono da decorsi gravi e ospedalizzazioni! Non dimenticate di mantenere le distanze, indossare la mascherina, rispettare le misure igieniche e ridurre i contatti. E fatevi testare in caso di sintomi!».

Il 31 dicembre, lo ricordiamo, i membri del Governo si erano riuniti in una teleconferenza straordinaria per fare il punto dell’evoluzione epidemiologica. Dopo aver ponderato diversi aspetti, aveva «deciso di rinunciare al momento ad adottare ulteriori provvedimenti». Il Consiglio federale intende adottare ulteriori provvedimenti, tra cui la chiusura di determinate strutture, «soltanto se assolutamente necessari. Un pacchetto di restrizioni è tuttavia già pronto - aveva come oggi sottolineato -; se la situazione negli ospedali dovesse peggiorare ulteriormente o se dovessero emergere nuovi dati, potremo intervenire rapidamente».

Certificato con Novavax

Novità in ambito di certificato COVID. Dalla mezzanotte di giovedì le persone vaccinate contro il coronavirus con il preparato della ditta statunitense Novavax avranno diritto anche a un certificato svizzero COVID-19. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha modificato oggi l’ordinanza in merito. Finora era possibile ottenere un certificato per i tre vaccini autorizzati in Svizzera (Pfizer/BioNTech, Moderna e Janssen), così come per i prodotti del gruppo anglo-svedese AstraZeneca, le società cinesi Sinopharm e Sinovac, e la società indiana Covaxin.

