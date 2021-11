La validità dei certificati COVID delle persone che erano state vaccinate per prime scade nei prossimi mesi. Attualmente il Pass sanitario è valido durante 12 mesi dopo la seconda somministrazione. Alain Berset sta pensando di estendere la sua durata a 18.

Berna è libera di prolungare la validità dei certificati per il loro uso in Svizzera, ha indicato il ministro della sanità in un intervista pubblica oggi dai giornali svizzero-tedeschi di Tamedia. «Non è invece ancora chiaro, se gli altri Paesi accetterebbero una tale proroga», ha aggiunto.