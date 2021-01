La tempesta sta arrivando. Così, almeno, ha lasciato intendere il consigliere federale Alain Berset in una e-mail inviata agli altri Dipartimenti: la variante britannica, altamente contagiosa, si sta diffondendo sempre di più in Svizzera, tant’è che ogni due settimane il numero dei casi raddoppia. A rivelare il contenuto dell’e-mail è il «Tages Anzeiger», che ribadisce la posizione di Berset, capo del Dipartimento federale dell’interno: se le attuali misure non verranno inasprite, ci sarà un’esplosione di infezioni e nello spazio di poche settimane gli ospedali rischieranno il collasso. Per questo, Berset chiede la chiusura dei negozi, requisiti più severi per l’uso della mascherina sul posto di lavoro e, ancora, che tutte le misure di inasprimento inviate ai Cantoni settimana scorsa vengano «pienamente» attuate nei prossimi giorni. Nel dettaglio, secondo una persona vicina al Consiglio federale citata dal «Tagi» le misure che verranno pronunciate mercoledì sono: