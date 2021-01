Con un duro comunicato, l’UDC attacca il Consigliere Federale Alain Berset e l’annunciato irrigidimento delle misure di protezione per fermare la seconda ondata pandemica. Secondo i democentristi, «il ministro della Salute cerca soprattutto di distogliere l’attenzione dalle proprie mancanze in questa crisi: in particolare per quanto riguarda l’equipaggiamento protettivo, la rintracciabilità dei contatti e ora la vaccinazione della popolazione. Berset preferisce distruggere interi settori e decine di migliaia di posti di lavoro invece di sviluppare finalmente concetti di protezione efficaci per gli elementi più vulnerabili della nostra società».