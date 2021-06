(Aggiornato alle 19.15) A margine dell’incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis informano la stampa.

LA DIRETTA

«La Svizzera è convinta che un dialogo costruttivo tra le grandi potenze sia la base per affrontare le sfide della nostra epoca», così ha esordito il presidente della Confederazione Guy Parmelin. «Il mondo si lascia alle spalle 18 mesi di pandemia e l’incontro tra Stati Uniti e Russia lascia un po’ di speranza nell’ambito della politica mondiale. La comunità internazionale deve mirare a una ripresa sostenibile. Le relazioni bilaterali tra Svizzera e Stati Uniti, ha proseguito Parmelin, s’inseriscono in questa prospettiva». L’incontro, ha riferito il capo del Governo elvetico, si è svolto in un ambiente disteso.

«Quando due stati campioni dell’innovazione si incontra, il mondo intero può approfittarne. Offre l’opportunità ai ricercatori di unirsi alla ricerca delle grandi soluzioni a livello mondiale. La produzione di vaccini è un esempio. Anche la ricerca in ambito climatico: il presidente USA ha manifestato l’interesse a proseguire la collaborazione con i nostri maggiori istituti di ricerca in questo campo». I due Paesi vogliono concludere un accordo sulla ricerca entro la fine dell’anno. Anche gli scambi nel campo della formazione professionale sono stati discussi. Sono state intavolate pure discussioni preliminari in vista dell’accordo commerciale bilaterale con gli Stati Uniti, che permetterebbe di intensificare le relazioni tra i due paesi.

«Dall’incontro di domani - ha poi detto Cassis - la Svizzera spera soluzioni che rispondano ai problemi globali. La Svizzera si pone come centro d’eccellenza di scienza della diplomazia: la Svizzera è sempre pronta a agire per agevolare la distensione dei rapporti tra Stati Uniti e Iran. È cruciale alimentare il canale di aiuto per la popolazione iraniana e constatiamo con piacere l’apertura degli USA a sostenere questo canale».

Le domande della stampa

La Svizzera sarebbe disposta a coadiuvare uno scambio di prigionieri tra Russia e USA? «Sì, la Svizzera è sempre disponibile per aiutare in queste situazioni, in particolare nel caso di paesi di cui è protettrice», ha detto Cassis.

Alla domanda se le parole ‘’paradiso fiscale’’ siano state pronunciate Parmelin ha risposto: «La parola ‘’paradiso’’ sì, ‘’fiscale’’ no».

Riguardo alla fiscalità delle imprese: «Abbiamo ricordato che la Svizzera è totalmente conforme alle norme internazionali», ha detto Parmelin.

La problematica dei diritti umani è stata tratta in maniera globale, non sono stati trattati i casi specifici di Assange e Navalny.

La qualifica della Svizzera quale paradiso fiscale è stata un errore di Biden? Si è scusato? Parmelin, sorridendo, ha detto che sarebbe meglio rivolgere la domanda a Biden.

Qual è stato il regalo della Svizzera al presidente statunitense? Parmelin mantiene il segreto: «Si tratta di qualcosa che ha a che fare con l’alta tecnologia e funziona ad energia solare: lo scoprirete presto».

Riguardo l’accordo nucleare dell’Iran è stata abbordata: «La situazione è difficile e l’Iran si avvia verso delle elezioni. Siamo aperti a discutere delle soluzioni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata