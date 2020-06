I manifestanti hanno marciato in modo pacifico nel centro della città, innalzando cartelli che chiedevano «Stop al razzismo». In diverse occasioni, hanno osservato minuti di silenzio e si sono inginocchiati a terra con i pugni in aria, secondo quanto ha osservato sul posto un giornalista di Keystone-ATS sul posto. Solo alcuni manifestanti indossavano mascherine e le norme di distanziamento non sono state in molti casi rispettate.