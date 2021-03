Biglietti venduti per spettacoli annullati a causa della pandemia: per questo motivo, la Fondazione per la protezione dei consumatori della Svizzera tedesca ha sporto denuncia contro il portale per la rivendita di biglietti Viagogo.

Viagogo approfitta della confusione legata alle chiusure per la pandemia, poco coordinate a livello mondiale, e vende sistematicamente biglietti per eventi che non avranno mai luogo, scrive la fondazione in una nota odierna. Come se non bastasse, la piattaforma respinge qualsiasi richiesta di rimborso «con risposte senza senso».

Per comprovare le accuse, la Protezione dei consumatori ha acquistato a metà gennaio biglietti per uno spettacolo dell’artista comica Stéphanie Berger, in programma al Kofmel di Soletta, e per un concerto di due musicisti olandesi ad Amsterdam, in Olanda.

Gli spettacoli erano programmati per la metà di febbraio e rispettivamente la metà di marzo. Su espressa richiesta, Viagogo ha confermato entrambe le date. Mentre in realtà - scrive la Protezione dei consumatori - gli eventi erano già stati cancellati al momento dell’acquisto.

Alle richieste di rimborso per i biglietti già pagati, Viagogo ha risposto che «la situazione attuale è difficile da valutare e che ci vorranno mesi prima che un rimborso sia possibile». Per la fondazione svizzero tedesca, si tratta di «un modo subdolo di far soldi che dev’essere proibito al più presto dai tribunali». Al momento non è invece stato possibile ottenere informazioni da Viagogo.

Cause in Svizzera e all’estero

Non è del resto la prima azione legale contro Viagogo in Svizzera: nel 2017 la Segreteria di Stato dell’economia (Seco) aveva intentato una causa per concorrenza sleale , criticando il fatto che all’epoca i consumatori non erano informati che Viagogo non era un venditore di biglietti come Ticketcorner o Starticket, ma una piattaforma (come tutti.ch o ricardo.ch) dove venditori e compratori si trovano.

La causa è però stata in gran parte respinta dal Tribunale commerciale di Zurigo e alla fine del 2020 anche dal Tribunale federale. Quando la causa era ancora ancora pendente davanti al Tribnale commerciale, Viagogo aveva inserito sul suo sito il seguente avviso: «Siamo il più grande mercato secondario al mondo per la vendita di biglietti per eventi dal vivo», precisando che i prezzi sono fissati dai venditori e possono quindi risultare più bassi o più alti rispetto al prezzo di mercato.

In diversi paesi europei sono però già state emesse sentenze contro Viagogo. In Austria, la Corte Suprema ha stabilito lo scorso mese di febbraio che 42 clausole delle Condizioni generali di contratto elencate da Viagogo non sono valide. Anche nel Regno Unito, Viagogo ha ricevuto l’ordine di fare varie modifiche.

Vendita sistematica di biglietti non validi

Viagogo è un’azienda internazionale con sede a Ginevra. Per molti anni - scrive la Fondazione per la protezione dei consumatori - la piattaforma ha «creato problemi e truffato sia i clienti che gli artisti».

Finora, i problemi erano principalmente legati alla vendita di biglietti non validi e all’applicazione da parte di Viagogo di prezzi esorbitanti. Con la pandemia di coronavirus, si è ora passati alla vendita di biglietti per spettacoli annullati da tempo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata