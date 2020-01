Il bilancio dei progetti realizzati in Bulgaria e Romania nel quadro del contributo elvetico all’allargamento dell’Unione europea sono positivi. Lo indicano la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) dopo che in dicembre è terminato il programma decennale dotato di 257 milioni di franchi.

Ci sono però anche progetti non andati a buon fine, ha ammesso Bruggmann. Tra questi ce ne uno che mirava a meglio combattere il riciclaggio di denaro sporco. A causa di procedure più lunghe del previsto non ha potuto essere completato entro fine 2019.

La base legale del contributo all’allargamento è la Legge sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, approvata dal popolo il 26 novembre 2006. Fondandosi su questa norma, dal 2007 la Svizzera ha finanziato per dieci anni progetti per un miliardo di franchi, il cosiddetto contributo all’allargamento (o miliardo di coesione), nei dieci Stati che hanno aderito all’Ue nel 2004. In seguito all’entrata nell’Unione di Bulgaria e Romania nel 2007, le Camere federali hanno deciso di sostenere programmi nei due Paesi per 257 milioni. Ulteriori 45 milioni sono stati concessi nel 2014 alla Croazia, che aveva aderito all’Ue l’anno precedente.