Una bambina di otto anni è annegata ieri verso le 14.55 nella piscina del Palazzo del Congressi a Bienne (BE). La piccola, che viveva nel cantone di Berna, è stata recuperata priva di sensi ed è morta oggi in ospedale, riferisce una nota della polizia cantonale.

Per ragioni ancora da determinare, la ragazzina è stata trovata incosciente. Il bagnino e alcune persone presenti hanno iniziato i tentativi di rianimazione, poi proseguiti da una squadra di paramedici inviata prontamente sul posto, indica la nota. La bimba è stata infine portata in ospedale in condizioni critiche da un elicottero della Rega. Nonostante le cure prestate, è morta oggi.