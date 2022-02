È una donna di 30 anni la sospettata nel caso della bambina di 8 anni trovata morta martedì sera in un bosco di Niederwangen, nel comune di Köniz (BE). Il Ministero pubblico si rivolgerà al Tribunale delle misure coercitive per ottenere la carcerazione preventiva.

Lo hanno annunciato oggi in un comunicato la polizia bernese e la procura regionale di Berna-Mittelland. Dopo che mercoledì le autorità non si erano sbilanciate sull’eventuale origine criminale del decesso, ieri era stato reso noto l’avvio di un procedimento per omicidio intenzionale e l’arresto di una persona dell’entourage della bimba.

Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli: il Ministero pubblico precisa solamente che la donna è una residente del canton Berna - come tra l’altro lo era la vittima - e che le indagini continuano. Sollecitata da Keystone-ATS, nemmeno una portavoce della polizia cantonale ha voluto sbottonarsi. Per motivi di privacy, ha spiegato l’addetta stampa, non verranno fornite altre informazioni sull’identità della persona fermata e neanche sul tipo di rapporto che intratteneva con la bambina morta.

Le forze dell’ordine sono state allertate martedì verso le 19.15 in merito alla macabra scoperta. Il medico giunto in seguito sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della bimba. Il corpo è stato rinvenuto nella Könizbergwald, una popolare area ricreativa di Niederwangen, poco fuori Berna. Essa è adiacente a un quartiere denominato «Papillon», attualmente solo parzialmente costruito e che entro il 2028 vedrà sorgere nuovi alloggi in grado di ospitare 2000 persone.

