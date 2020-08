Un 57.enne alla guida della sua auto ha ferito un bambino di 3 anni in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Scuol, nel canton Grigioni. La segnalazione alla Polizia cantonale retica è arrivato alle 15.25, quando gli agenti sono arrivati sul posto, le persone coinvolte non erano lì dal momento in cui il 57.enne ha trasportato il piccolo all’ospedale locale. Il bambino è poi stato trasportato dalla Rega al nosocomio pediatrico di San Gallo. La Polizia cantonale dei Grigioni cerca testimoni dell’accaduto (rivolgersi al numero di telefono 081 257 66 00).