Bimbo in monopattino investito da un’auto, è grave

Un bambino di 8 anni in monopattino è stato investito da un’auto questo pomeriggio a Matten bei Interlaken, nel canton Berna. Il bimbo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. In base ai primi accertamenti, il bambino è stato investito mentre attraversava una strada sulle strisce pedonali. Il piccolo è rimasto intrappolato sotto la vettura e dei passanti hanno dovuto sollevare la macchina con dei cric. La donna alla guida della vettura è rimasta illesa, ha reso noto la polizia cantonale bernese.