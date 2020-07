Una persona è ora in isolamento e altre 18 sono in quarantena dopo che un bambino è risultato positivo alla Covid in un campo di vacanza diurno a Zuoz.

Il dipartimento cantonale della sanità è inoltre stato informato giovedì di una nuova infezione in un albergo di Pontresina, riferiscono le autorità in una nota diffusa ieri sera. Per questo caso, quattro persone sono in isolamento e 16 in quarantena. Una è ricoverata in ospedale.

Mercoledì in un club di Coira si erano verificati contatti tra un dipendente del bar risultato infetto e gli ospiti. Circa circa 120 persone sono state in seguito identificate e avvertite. Un’ottantina di loro sono attualmente in quarantena, precisano le autorità.

Sono in totale oltre un centinaio le persone in quarantena e alcune in isolamento nei Grigioni in seguito a diversi episodi di contatti con persone infette da Covid-19.

