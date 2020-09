Le due iniziative popolari federali «sorelle» per la biodiversità e il paesaggio sono state depositate oggi alla Cancelleria federale. Stando all’associazione promotrice «Sì alla natura, al paesaggio e alla cultura della costruzione», per i due testi sono state raccolte rispettivamente 108’112 e 105’234 firme. Per la riuscita di un’iniziativa ne bastano 100’000.

Tra i promotori riuniti in associazione, oltre a Patrimonio svizzero figurano tre altri grandi attori privati della protezione dell’ambiente e del paesaggio nella Confederazione, ossia Pro Natura, BirdLife Svizzera e la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio. Questi sono inoltre sostenuti da altre organizzazioni attive nell’ambito dei trasporti, dell’agricoltura, dell’architettura e della protezione delle Alpi.

A suo avviso, il Consiglio federale si è sì impegnato in accordi internazionali e in documenti strategici in favore della protezione delle superfici naturali e delle terre fertili, nonché per la promozione della biodiversità e la lotta contro il cambiamento climatico. Ma le due proposte di modifica costituzionale «servono a sottolineare ciò che dovrebbe essere ovvio da tempo».