Il certificato COVID garantisce la libertà di movimento ed è uno strumento importante per la fase di normalizzazione, scrive Hotelleriesuisse in un comunicato diffuso oggi. L’associazione, che ha sostenuto l’introduzione del pass COVID fin dall’inizio, è quindi a favore della legge in materia e dei suoi emendamenti del 19 marzo scorso.

In primavera il certificato di vaccinazione o di guarigione ha spianato la strada per un ampio ripristino della libertà di viaggiare e una riduzione delle misure di protezione, sottolinea la nota odierna. E in futuro, esso potrebbe evitare la necessità di misure di protezione più severe o addirittura di un nuovo lockdown se la situazione negli ospedali dovesse peggiorare. Tutto ciò è fondamentale per il turismo, perché permetterebbe una stagione autunnale e invernale che funzioni in qualche misura.