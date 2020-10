In base al numero delle persone risultate positive negli ultimi 14 giorni per 100.000 abitanti, in Europa soltanto la Francia presenta un quadro peggiore della Svizzera. Alcuni ospedali fanno già sapere che sono al limite delle proprie capacità ed è più probabile rispetto al marzo scorso che il sistema ospedaliero - e in particolare il personale sanitario - risulti sovraccarico entro poche settimane.