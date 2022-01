La quarantena per chi è entrato in contatto con persone positive alla COVID andrebbe abolita. È la posizione di Pierre Alain Schnegg (UDC), direttore della sanità del canton Berna, secondo cui inoltre il periodo in isolamento dei contagiati andrebbe ridotto a cinque giorni. In un’intervista alle edizioni in edicola oggi dei quotidiani bernesi Der Bund e Berner Zeitung, Schnegg giustifica tale proposta con il decorso meno grave che la variante Omicron del coronavirus comporta rispetto alla Delta. Per uscire dall’isolamento bisognerebbe comunque trascorrere almeno un giorno senza sintomi.