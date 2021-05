«Interrompere i negoziati non è un’opzione se non c’è un concetto di come gli accordi bilaterali possano essere portati avanti», ha detto ai media a Palazzo federale Tiana Angelina Moser (Verdi liberali/ZH), presidente della CPE-N.

Una netta maggioranza della commissione vuole che il Consiglio federale adattati il mandato negoziale e renda possibile un compromesso sull’accordo quadro. Il mandato dovrebbe essere basato su principi, non su regole, e non dovrebbe essere troppo limitato in modo che siano possibili soluzioni. La minoranza ritiene invece che non ci sia bisogno di un accordo istituzionale o che sia di competenza unicamente del Consiglio federale.