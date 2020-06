«Le regole valgono per tutti», ha detto oggi il membro del governo cantonale davanti ai media, con riferimento all’atteggiamento delle autorità e della polizia cittadine che non sono intervenute.

Per Mario Fehr non è accettabile che singoli gruppi si considerino più importanti di altri e scendano in strada, violando le norme per il coronavirus che vietano i raduni di più di 300 persone. «Anche chi vuole esprimersi politicamente deve accettare alcune limitazioni».