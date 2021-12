(Aggiornato alle 16.28) Al Tribunale penale federale (TPF) gli avvocati difensori di Nicolas Blancho e Qaasim Illi hanno chiesto l’assoluzione dall’accusa di aver violato la legge che vieta i gruppi «Al-Qaida» e «Stato Islamico» (Isis).

La Procura federale accusa Qaasim Illi di aver pubblicato nel 2015 un video a favore di Abdallah Al-Muhaysini, che sarebbe un dirigente di una organizzazione vicina al gruppo terroristico. Si presume che abbia fatto lo stesso con un altro video.

Da parte sua, Nicolas Blancho appare per un’intervista relativa al video dedicato ad Abdallah Al-Muhaysini e per la promozione di una manifestazione a Winterthur nel dicembre 2015.

I legali dei due membri del Consiglio centrale islamico svizzero (CCIS) ritengono che gli atti in questione non costituivano propaganda per al-Qaida. In particolare Blancho avrebbe semplicemente contestualizzato il video e invitato alla discussione.

Il Ministero pubblico della confederazione (MPC) ha confutato le affermazioni della difesa, sottolineando che Abdallah Al-Muhaysini non è la voce degli islamisti moderati, come descritto da Nicolas Blancho. Secondo il dossier dell’accusa, l’uomo ha lodato al-Qaeda e ha approvato l’attacco del gennaio 2015 alla rivista francese Charlie Hebdo.

I due filmati in questione sono stati girati nell’autunno del 2015 in Siria da un altro membro del CCIS. Quest’ultimo ha ricevuto una pena di 20 mesi sospesa con la condizionale. Il suo appello è in corso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo.

Blancho e Illi sono rimasti in silenzio sino alla fine dell’udienza, quando il presidente del tribunale con sede a Bellinzona ha dato loro la parola per l’ultima volta. Essi hanno quindi sostenuto che si tratta di un processo politico e del «parco giochi della Procura federale». Per contro non si sono espressi sulla loro situazione personale ed economica.

Il procedimento contro i due membri del CCIS dura ormai da più di tre anni e mezzo. Nel giugno del 2018, la Corte penale del TPF aveva assolto Blancho e Illi, considerando che le denunce del MPC non erano descritte con sufficiente precisione nell’atto d’accusa. Nel febbraio del 2019 la Procura federale aveva annunciato ricorso e nel marzo del 2020, Il Tribunale federale (TF) aveva ribaltato il verdetto. Tornando al caso, la corte con sede a Bellinzona aveva poi emesso condanne con la sospensione condizionale: di 18 mesi contro Qaasim Illi e 15 mesi contro Nicolas Blancho. Il MPC aveva chiesto rispettivamente 24 e 20 mesi.

La Corte d’appello del TPF comunicherà la sua decisione più tardi per iscritto. I due imputati potranno poi appellarsi di nuovo al TF.

