La domanda di voli di rimpatrio e di altre operazioni di recupero per i pazienti affetti da COVID-19 è stata forte in luglio e agosto. Ad esempio, il centro di emergenza Medicall ha organizzato 110 rimpatri, la metà dei quali per persone infettate dal coronavirus. Nel 43% dei casi sono state ricoverate in reparti di cure intensive, ha indicato oggi Medicall all’agenzia Keystone-ATS, confermando notizie in tal senso pubblicate da Blick e 20 Minuten. Ventitré (il 21%) delle 110 operazioni di rimpatrio in Svizzera effettuate in questi due mesi sono avvenute dalla Macedonia del Nord e dal Kosovo, di cui 18 per pazienti con il coronavirus.

Dal canto suo, a tutela della sfera privata, la guardia aerea svizzera di soccorso (REGA), interpellata da Keystone-ATS, non comunica il numero di interventi per regione o i dettagli sui pazienti. Nel 2020, la Rega ha trasportato in totale 456 persone infettate dal coronavirus: 316 in elicottero e 140 in aereo-ambulanza. Le cifre per il 2021 saranno rese note all’inizio del prossimo anno. In una nota, la società sottolinea che le sue operazioni dipendono dalle attività di viaggio e di lavoro della popolazione svizzera e sono quindi soggette a notevoli fluttuazioni. Per esempio, gli equipaggi degli aerei ambulanza viaggiano più frequentemente verso la regione mediterranea in estate, mentre i voli a lungo raggio aumentano in inverno.