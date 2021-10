I certificati COVID falsificati emessi all’estero non verranno più segnalati come validi dall’applicazione elvetica COVID check. Lo ha comunicato l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) specificando di aver individuato un sistema per identificare i pass falsi che circolano in rete e fare in modo che non siano più validi se l’app è collegata a Internet. Altrimenti, i certificati risulternano validi per un massimo di 48 ore.