Durante la pandemia, lo Stato ha avuto i pieni poteri. Ciò è pericoloso. I politici tendono sempre a estendere il proprio potere se non viene loro impedito di farlo, ha sottolineato Blocher in un’intervista pubblicata oggi dalla NZZ.

Alla domanda se l’UDC non dovrebbe distanziarsi maggiormente da fanatici scettici sulla vaccinazione, Blocher ha risposto che oggi cittadini onorevoli come i «Freiheitstrychler» (un gruppo della Svizzera centrale che si oppone decisamente alle misure per combattere il coronavirus, manifestando spesso al suono di campanacci ndr) vengono condannati semplicemente poiché hanno un’opinione differente.

Il tribuno zurighese ha precisato che, per interesse personale, si è fatto vaccinare contro il coronavirus poiché non voleva ammalarsi. Ha ricordato che l’iniezione è sicura al 95% e che in caso di infezione il decorso della malattia è meno grave rispetto alle persone non vaccinate. Blocher si è inoltre dichiarato favorevole al fatto che i test in futuro siano a pagamento.