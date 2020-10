Christoph Blocher lascia la politica di partito, smettendo di partecipare ai lavori dell’UDC. Alla soglia degli 80 anni, che compierà dopodomani, l’ex consigliere federale ha affermato in un video pubblicato oggi su Twitter di non avere più le forze. «Anche la mia memoria sta peggiorando», ha riconosciuto il leader di lunga data dei democentristi. Tuttavia, il momento del commiato dalla scena non è ancora arrivato.