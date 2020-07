Christoph Blocher vuole dare in beneficenza i 2,7 milioni di franchi di vitalizio arretrato che ha chiesto di avere, dodici anni dopo avere lasciato il Consiglio federale. Il tribuno zurighese non rivela però a chi andranno i soldi.

Il 79.enne ex leader dell’UDC non si sbilancia però sui possibili beneficiari e precisa: «parlare di donazioni è una cosa che non si fa». Nella sua settimanale intervista rilasciata dalla sua villa sulla «costa dorata» del lago di Zurigo, l’ex ministro di giustizia ribadisce inoltre di non voler lasciare quei soldi allo Stato.