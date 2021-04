Le riserve monetarie della Banca nazionale svizzera, accumulatesi negli anni come effetto degli acquisti sul mercato dei cambi per contrastare la forza del franco, sono ormai vicini al trilione, ossia a mille miliardi di franchi. Infatti hanno raggiunto quota 930,5 miliardi di franchi, ossia il 130% del PIL svizzero, pari a 109 mila franchi per abitante del Paese. Principalmente si tratta di dollari ed euro, e in parte minore di sterline, dollari canadesi e yen. Se si aggiungono a questa somma anche le altre poste del bilancio, ossia l’oro, vari crediti e le riserve per la distribuzione dell’utile, la somma di bilancio ha superato i 1.000 miliardi nello scorso febbraio. Gli interventi provocano anche reazioni all’estero, visto che gli USA avevano posto la Svizzera nella lista dei Paesi manipolatori...