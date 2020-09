Bocciata la mozione UDC per lo sgombero di Piazza federale

Il Consiglio nazionale è tornato oggi a discutere dell’ occupazione di Piazza federale da parte di attivisti per il clima . Con una mozione d’ordine l’UDC voleva aumentare la pressione sulle autorità della città di Berna, affinché proceda allo sgombero. La maggioranza del plenum l’ha però bocciata, con 90 voti a 79 e 16 astensioni.

Contrariamente a quanto avvenuto ieri, il testo odierno, depositato da Esther Friedli (UDC/SG), non ha ottenuto il consenso compatto di PLR e PPD. Alcuni deputati si sono astenuti.

«Quello che stiamo vivendo è una tragedia. Mi chiedo se viviamo ancora in uno stato di diritto», si è chiesta Friedli, aggiungendo che gli attivisti in diverse occasioni non hanno rispettato gli accordi. «Dopo la Reitschule, ora la città di Berna dispone di un secondo spazio senza legge».