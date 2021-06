Il tariffario per singola prestazione deve essere corretto dal punto di vista economico, rispettare la legge ed essere appoggiato da un’alleanza rappresentativa per garantire che sia accettato ed economicamente sostenibile, ricorda il governo in un comunicato. La struttura tariffale TARDOC invece non soddisfa i requisiti di legge o li soddisfa solo in parte, in particolare per quanto riguarda l’equità e l’economicità. Inoltre la neutralità dei costi non è garantita. Anche i requisiti di semplificazione e adeguamento alle circostanze attuali, di completezza della documentazione e di trasparenza non sono soddisfatti in misura sufficiente, aggiunge la nota.